Türkiye’de erken seçim talebi yükselirken araştırma şirketleri de ayrıntılı anket çalışmaları yapıyor. EuroPoll Araştırma şirketinin Kasım ayı anketinde “2023’te oy kullanmayan seçmenlerin bugünkü tercihi” araştırıldı. Bu kez ankette CHP ile Zafer Partisi’nin yarıştığı görüldü.

2023’te oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 45’i CHP’yi tercih ederken yüzde 18.8 ile Zafer Partisi ikinci sırada yer aldı.

Zafer Partisi kurulduğu günden bu yana anketlerde gençlerin tercih ettiği parti olarak öne çıkıyordu.

2023’te oy kullanmayan seçmenlerin bugünkü tercihi şöyle:

Yüzde 45.0 - CHP

Yüzde 18.8 - ZFR

Yüzde 16.8 - AKP

Yüzde 5.4 - DİĞ

Yüzde 5.4 - MHP

Yüzde 4.0 - DEM

Yüzde 3.5 - İYİ

Yüzde 1.2 - YRP