Geçtiğimiz hafta annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu eşi Ural Kaspar ile ölümden döndü. Çift bebekleriyle Bağdat Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Ne olduğunu anlamadan kendilerini kazanın içerisinde buldu.

KAZADA ÜNLÜ OYUNCU DAHİL 3 KİŞİ YARALANDI

Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

“HABERLERE İNANMAYIN”

Ural Kaspar eşinin ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İrem Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşı ise sosyal medyadan "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız" açıklamasını yaptı.

HAMİLEYKEN DE KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Güzel oyuncu 7 aylık hamileyken de başından korkunç bir kaza daha geçmişti. Ünlü oyuncu başından geçen olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım" ifadelerini kullanmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun arkadaşı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Arkadaşı İrem'in taburcu olduğunu evde dinlendiğini söyledi.