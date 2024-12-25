Yeni asgari ücretle hangi akıllı telefonlar alınabilir? İşte ayrıntılı liste

2025 senesi için asgari ücretin açıklanmasından sonra yeni maaşla hangi akıllı telefonların alınabileceği konusu gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL seviyesine yükseldi.

Bu artışla beraber, yeni bir akıllı telefon almak isteyen kişiler de araştırmaya koyuldu. Peki Ocak 2025 itibarıyla 22 bin 104 TL'lik bütçe ile satın alınabilecek en iyi telefon modelleri hangileri? İşte detaylı liste:

Tecno Phantom X2

Ekran: 6.8 İnç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, FHD+, 387 PPI, Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Kamera: 64 MP

Depolama ve RAM: 8 GB, LPDDR5, 256 GB

Fiyat: 19,999

Samsung Galaxy A55

Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1480

Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 19.215 TL

Xiaomi Note 13 Pro

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra

Kamera: Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 14.900 TL

HONOR 200

Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 16.999 TL

POCO X6 Pro 5G

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

Kamera: Arka: 64 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP

Depolama ve RAM: 512 GB / 12 GB

Fiyat: 18.499 TL

Samsung Galaxy A54

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 5 MP, Ön: 32 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 18.699 TL

Nothing Phone 1

Ekran: 6,5 inç FHD+ AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 13.699 TL

Casper VIA X40

Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G99

Kamera: Arka: 50 MP + 5 MP + 2 MP, Ön: 24 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 10.700 TL

Nothing Phone 2A

Ekran: 6,7 inç FHD+ Super AMOLED, 2412 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 30 MP

Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

Fiyat: 18.999 TL

Vivo V29 5G

Ekran: 6.78 İnç, 1260x2800 (FHD+) Piksel, AMOLED, FHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325)

Kamera: 50 MP

Depolama ve RAM: 8 GB, 256 GB

Fiyat: 19,778