Yeni asgari ücretle hangi akıllı telefonlar alınabilir? İşte ayrıntılı liste

2025 senesi için asgari ücretin açıklanmasından sonra yeni maaşla hangi akıllı telefonların alınabileceği konusu gündeme geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL seviyesine yükseldi.
Bu artışla beraber, yeni bir akıllı telefon almak isteyen kişiler de araştırmaya koyuldu. Peki Ocak 2025 itibarıyla 22 bin 104 TL'lik bütçe ile satın alınabilecek en iyi telefon modelleri hangileri? İşte detaylı liste:
Tecno Phantom X2
Ekran: 6.8 İnç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+) Piksel, FHD+, 387 PPI, Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
Kamera: 64 MP
Depolama ve RAM: 8 GB, LPDDR5, 256 GB
Fiyat: 19,999
Samsung Galaxy A55
Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Samsung Exynos 1480
Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 19.215 TL
Xiaomi Note 13 Pro
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra
Kamera: Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 14.900 TL
HONOR 200
Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 16.999 TL
POCO X6 Pro 5G
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Dimensity 8300
Kamera: Arka: 64 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP
Depolama ve RAM: 512 GB / 12 GB
Fiyat: 18.499 TL
Samsung Galaxy A54
Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Samsung Exynos 1380
Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 5 MP, Ön: 32 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 18.699 TL
Nothing Phone 1
Ekran: 6,5 inç FHD+ AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 13.699 TL
Casper VIA X40
Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Helio G99
Kamera: Arka: 50 MP + 5 MP + 2 MP, Ön: 24 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 10.700 TL
Nothing Phone 2A
Ekran: 6,7 inç FHD+ Super AMOLED, 2412 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: MediaTek Dimensity 7200
Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 30 MP
Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB
Fiyat: 18.999 TL
Vivo V29 5G
Ekran: 6.78 İnç, 1260x2800 (FHD+) Piksel, AMOLED, FHD+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325)
Kamera: 50 MP
Depolama ve RAM: 8 GB, 256 GB
Fiyat: 19,778