Yeni aşka yelken açmıştı! Şeyma Subaşı’nın gizemli aşkının kim olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Şeyma Subaşı, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü fenomenin sosyal medya hesabından bir süredir paylaştığı gizemli aşkının kim olduğu merak ediliyordu, sevgilinin kim olduğu ortaya çıktı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Subaşı ile Bali'de tatil yapan yeni sevgilisinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanıyla evlenmiş, evliliği kısa sürmüştü.

Şimdilerde yeni aşka başlayan Subaşı’nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Subaşı'ya gül alarak yemek yapan yeni aşkının 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu öğrenildi. Subaşı'nın aksine yeni ilişkisinden hiçbir kare paylaşmayan yakışıklı model, dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde baş başa tatil yaparak zaman geçiren ikiliden aşk karesi gelmezken herhangi bir açıklama yapmayı da tercih etmediler.

HEM MODEL HEM OYUNCU

Birçok dergi ve marka ile işbirliği yaparak podyuma çıkan yakışıklı model, 2018 yılında Minha Vida em Marte adlı filmde rol almıştı.