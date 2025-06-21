Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birçok ülkenin büyükelçisi belli oldu. Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu atandı.

Ayrıca, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan getirildi.

BAKANLIKLARA ATAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Abbas Eğriboyun, Ahmet Alperen Sezgin, Alper Aksoy, Berk Onay, Cihat Arslaner, Çağrı Ergeç Karbuz, Emre Turgut, Gamze Babacan, Kasım Anık, Mirza Can Haklı, Murat Esginus, Mustafa Ertekiner, Onur Kara, Orçun Babacan, Özgür Karatay, Özkan Kapkıner, Pınar Çanakçı, Raşide Türen, Savaş Demirdağ, Seyran Erdugan, Şükriye Hilal Yaşar, Volkan Aydın, Yasin Aksungur, Yusuf Oba ve Zabit Doğan'ın atamaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız atanırken, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Öztimur görevlendirildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine ise Uzm. Dr. Hasan Gökçay atandı.