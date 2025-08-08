Yeni atamalar Resmi Gazete’de

Kaynak: İHA
Yeni atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile

  • Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Ahmet Murat Bülbül,
  • Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Ali Ekrem Adıyaman,
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine Mahmut Gümüş,
  • Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Muhammed Emin Boylu,
  • Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Sarı,
  • Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve
  • Reanimasyon Üyeliğine Osman Ekinci görevlendirildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek getirildi.

Sağlık Bakanlığı'nda boş bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu görevlendirildi.

Son Haberler
Hastaneye doğuma gelen kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti
Hastaneye doğuma gelen kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı