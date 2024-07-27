Yeni atanan Lefkoşa Büyükelçisi Falyalı'nın ortağı çıktı. Bomba iddia

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Yeni atanan Lefkoşa Büyükelçisi Falyalı'nın ortağı çıktı. Bomba iddia

Lefkoşa Büyükelçi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in adı uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis gibi iddialarla anılan ve suikast sonucu öldürülen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı ile şirket ortağı olduğu iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı bazı büyükelçiliklerde değişikliğe yaptı. Bakan Fidan'ın tebliğ ettiği atamaya göre Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi olarak atanırken yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Yeni Lefkoşa Büyükelçi Yasin Ekrem Serim'in ismi bir çok şuçla anılan ve öldürülen iş insanı Halil Falyalı'nın ortağı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu.

Falyalı'nın ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturmuştu. Yer altı dünyasının önemli isimlerinden olan Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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