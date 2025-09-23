Yeni başkan

Fenerbahçe’de çalkantılı geçen 7 yıllık Ali Koç dönemi 21 Eylül itibariyle resmen son buldu. Fenerbahçe’nin 38.inci başkanı Steven Sadettin Saran oldu. 3 Haziran 2018’de Fenerbahçe SK Başkanı seçilen Ali Koç bu süre zarfından maddi ve manevi kulübe inanılmaz katkılarda bulundu. Gerek kişisel servetinden gerek Koç holding şirketlerini sponsor yaparak Fenerbahçe’ye çok ciddi maddi kaynak sağladı. Ailesine ayırması gereken zamanı sarı- lacivertli kulüp için harcadı. Ülkemize gelmez denilen oyuncuları, teknik direktörleri getirdi. Jose Mourinho’yu getirdi. Daha ne yapsın Ali başkan ama olmayınca da olmuyor. Beklenen şampiyonluk bir türlü gelmeyince çatlak sesler çıkmaya başladı, Ali Koç ve yönetim kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Camianın önemli isimleri adaylıklarını açıkladı. Önceki seçimde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp adaylıklarını açıkladı. Seçim günü yaklaşınca Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilince 2 adaylı seçim yaşandı. Bir tarafta Ali Koç diğer tarafta Sadettin Saran. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy kullanıldı.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oy, Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. Çok az bir farkla Sadettin Saran başkanlık ipini göğüsledi. Seçim öncesi iki başkan adayı da birbirlerini çok sert eleştirilerde bulundular. Seçim bitip Sadettin Saran’ın başkan olduğu kesinleşince Ali Koç kürsüye çıkıp çok güzel konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Olması gereken de buydu. Sadettin bey de çok kapsayıcı ve birleştirici mesajlar verdi. Fenerbahçe camiası gerginlikten ve kavgalardan bıkmış durumda. Artık tek yumruk olma zamanı. Seçim geride kaldı başkan seçilen Sadettin Saran’ı gönülden tebrik ederim. Başarılar başkan.