Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin setinde çalışanlar haklarını alamadıkları için iş bıraktı.

NGM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin set çalışanları uzun bir süredir ücret alamadıklarını belirterek iş bıraktı.

İş bırakma hakkını kullanan çalışanlar NGM temsilcileri tarafındansete almadı ve iş bırakma eylemini ‘istifa’ olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) tarafından yapılan açıklamada NGM'nin tutumunun İş Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.

Birgün'deki habere göre açıklamada “Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz” denildi.

"UZUN SÜREDİR ÜCRET ALAMIYORLAR"

Sine-Sen’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri uzun süredir ücret alamıyorlar. Bu sebeple işçilerin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışmama (iş durdurma) hakkını kullanma kararı almıştır.

Anılan madde gereği, işçiler ücretlerini alamadıkları durumda iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptirler. Bu süreçte işçilerin iş akdi feshedilemez, yerlerine başka işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz.

Ancak, NGM temsilcileri, hukuka açıkça aykırı bir biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirdiklerini bildirmişlerdir.

Bu tutum, hem İş Kanunu’nun 34. maddesine hem de temel işçi haklarına aykırıdır.

Ücretleri yasal süre içinde ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, derhal hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki süreç başlatmak üzere hazırlık içinde olduğumuzu ve tüm bu süreçte çalışanların yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”