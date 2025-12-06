Evlenecekleri gözüyle bakılan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti 3 yıllık ilişkisini bitirerek herkesi şaşkına çevirmişti. Erçel sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan bütün fotoğraflarını silmiş, biten ilişkisi hakkında da konuşmayacağını söylemişti.

Ayrılığın ardından Sabancı’nın adı önce Kanadalı model Jocelyn Chew ile anıldı ardından da sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu. Sabancı'nın adı ayrılık sonrası farklı isimlerle anılmaya devam ederken geçtiğimiz gece, @gossippasta'nın paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'le birlikte olduğu iddia edildi.

Kanadalı model Jocelyn Chew ile olan dedikodular başını alıp giderken Sabancı ve Chew aşk iddialarını yalanlamıştı. Bakalım Sabancı Naz Şahin ile olan bu iddiaları da yalanlayacak mı?

NAZ ŞAHİN DJ MAHMUT ORHAN İLE ANILMIŞTI

Magazin dünyasında tanınan Naz Şahin, tasarımcı/ influencer kimliğiyle biliniyor ve 2025’te çıkan haberlerde dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan ile uzun süredir birlikte olduğu, hatta Coachella’da yan yana görüntülendikleri yazılmıştı. İkili bir süre önce birbirini takipten çıkmış ve birlikte fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulamıştı.

GÖZLER GELECEK OLAN AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

İkilinin yan yana görülmesi, Hakan Sabancı cephesinde yeni bir aşk iddiasını da beraberinde getirdi. Gözler taraflardan gelecek olan açıklamaya çevrildi.