Yeni bir aşk mı doğuyor! Mert Yazıcıoğlu’ndan Mina Demirtaş paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir aşk mı doğuyor! Mert Yazıcıoğlu’ndan Mina Demirtaş paylaşımı

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Mina Demirtaş, doğum gününü kutladı. Bakın Mina Demirtaş kaç yaşındaymış.

Yaşıyla sosyal medyada gündeme gelen Mina Demirtaş yeni yaşını sette kutladı. Mina Demirtaş, genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalamayı başardı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş, İstanbul doğumlu ve genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar attı.

9i-001.webp

YENİ YAŞINI EKİBİYLE KUTLADI

Sosyal medyada 19 yaşında olduğu konuşulsa da, Mina Demirtaş, yaşını O Ses Türkiye yılbaşı programında gerçek yaşını açıklamıştı. Genç oyuncu, "16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım" demişti.

p.webp

MERT YAZICIOĞLU HİKAYESİNDE PAYLAŞTI

Mina Demirtaş, yeni yaşını Kızıl Goncalar dizisinin setinde ekibiyle kutladı. Mert Yazıcıoğlu, Mina'nın yeni yaşını kutlamak için birlikte çektikleri bir pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğrafın altına "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Bu paylaşımdan sonra Demirtaş ve Yazıcıoğlu arasında aşk olup olmadığı merak edildi. İkiliden henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

u.webp

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, genç yeteneklerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da dünyaya gelen Demirtaş lise eğitimine devam ediyor. Mina, oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım attı.

Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hızla tanınan ve sevilen bir oyuncu.

ui.webp

Son Haberler
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Doğu Karadeniz’de esaret yaşanıyor!
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi: 10 bin vatandaşa yardım eli
Şişli Belediyesi'nden kış destek paketi
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Beyaz gelinliğini giyen Ankara'da kartpostallık görüntüler oluştu
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü
Halk eserlerinin geleceği: Geçmişten geleceğe bir köprü