Yeni bir aşk mı doğuyor! Mert Yazıcıoğlu’ndan Mina Demirtaş paylaşımı

Yaşıyla sosyal medyada gündeme gelen Mina Demirtaş yeni yaşını sette kutladı. Mina Demirtaş, genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalamayı başardı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş, İstanbul doğumlu ve genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar attı.

YENİ YAŞINI EKİBİYLE KUTLADI

Sosyal medyada 19 yaşında olduğu konuşulsa da, Mina Demirtaş, yaşını O Ses Türkiye yılbaşı programında gerçek yaşını açıklamıştı. Genç oyuncu, "16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım" demişti.

MERT YAZICIOĞLU HİKAYESİNDE PAYLAŞTI

Mina Demirtaş, yeni yaşını Kızıl Goncalar dizisinin setinde ekibiyle kutladı. Mert Yazıcıoğlu, Mina'nın yeni yaşını kutlamak için birlikte çektikleri bir pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğrafın altına "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Bu paylaşımdan sonra Demirtaş ve Yazıcıoğlu arasında aşk olup olmadığı merak edildi. İkiliden henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, genç yeteneklerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da dünyaya gelen Demirtaş lise eğitimine devam ediyor. Mina, oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım attı.

Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hızla tanınan ve sevilen bir oyuncu.