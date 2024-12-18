Yeni bir aşk mı doğuyor! Tuba Ünsal genç şefle eğlencede görüntülendi

Tuba Ünsal, Hintli milyarder Shirish Saraf bir süredir aşk yaşıyordu. Bu aşkı ünlü oyuncunun arkadaşı Barbaros Altuğ, sosyal medyasında paylaştığı hikaye ile ikili arasındaki ilişkiyi açık etmişti. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi.

GENÇ ŞEFLE MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

43 yaşındaki oyuncuya gecede Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer (35) eşlik etti.

Ünsal çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlamazken Ottensamer ile aracına binerek oradan hızlıca ayrıldı.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

7 Aralık 1981 tarihinde Denizli’de dünyaya geldi. Tuba Ünsal, ilkokulu Kırklareli’nin Vize ilçesinde ortaokul eğitimini ise Şanlıurfa’da, lise öğrenimini de İzmir’de tamamladı. Ünsal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gördüğü sırada, eğitimine ara verdi.

Tuba Ünsal, 1998 yılında düzenlenen Elite Model Look yarışmasına katılarak profesyonel mankenlik kariyerine adım attı.

Ünsal’ın oynadığı yapımlar arasında Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba gibi projelerde yer aldı. Ayrıca, Ruhumun Aynası adlı dizideki performansıyla da beğeni topladı.

Tuba Ünsal, 2004 yılında Cem Cantaş ile evlenmiş, 2006 yılında yollarını ayırmıştı. İkinci evliliğini Murat Pilevneli ile yapan Ünsal, bu evlilikten Sare Pilevneli adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2013 yılının Mayıs ayında Mirgün Cabas ile hayatını birleştiren Ünsal’ın, bu evlilikten ise Civan Mert Cabas adında bir oğlu oldu.