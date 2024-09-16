Yeni bir delil daha. Narin'in içine konulduğu çuvalın aynısı bu evde bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bağlı Tavşantepe köyünde kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi yanında üzeri taş ile kapatılmış bir şekilde bulundu. Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alındı.

Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası dahil 11 kişi soruşturma kapsamında kasten adam öldürme ve yardımdan dolayı tutuklu olarak yargılanıyor.

Narin'in annesinin bu ağıdı günler sonra gündem oldu. Bir köşeye atın, kızım biliyor dayanamıyor

Narin hakkındaki soruşturma 4 savcı tarafından titizlikle yürütülmeye devam ederken cinayette yeni bir delil daha bulundu.

Sabah’ta yer alan bilgilere göre soruşturma dosyasına yeni bir delil daha eklendi. Soruşturmada Narin’in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin ardından Nevzat’ın evinde arama yapıldı.

Narin’in cansız bedeninin dereden çıkartıldığı görüntüler ortaya çıktı

Jandarma ekiplerinin Eğertutmaz Deresi yanında Narin’in cansız bedeninin olduğu çuvalın seri numarası ile uyumlu kullanılmamış çuvallar Nevzat Bahtiyar’ın evinde bulundu.

Bu delil ile beraber Bahtiyar’ın anlattığı gibi Narin’i taşıdığı çuvalı kendi evinden aldığı kesinleşti.