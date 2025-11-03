Yapay zekâ artık her yerde yazıyor, tasarlıyor, düşünebiliyor hatta Mahsun Kırmızıgül’ün de dediği gibi büyüleyici şarkılar üretebiliyor. Yapay zeka günümüzde hızla gelişerek ilerleyen gerçekliklerden sadece bir tanesi.

“MÜZİK SEKTÖRÜNÜ SESSİZ BİR ÇÖKÜŞE SÜRÜKLEYECEK”

Son günlerde yapay zekâ tarafından üretilen üç şarkıya sardığını sosyal medya hesabından belirten Kırmızıgül, eserlerin kusursuz kadar iyi olduğunu bu yüzden yakında sahnede okuyacağını duyurdu. Yapay zekanın sadece 10 saniyede istediğin türde şarkı üretebildiğini kaydeden Kırmızıgül, müzikten anlayan ya da anlamayan herkesin bunu yapabildiğini belirtti.

Kırmızıgül, “Yapay zeka sitelerini aynı anda kullanan binlerce kişi, her gün on binlerce şarkı oluşturuyor. Bu müthiş hız, müzik sektörünü sessiz bir çöküşe sürükleyecek gibi görünüyor. Çünkü ortada artık ne aranjör var, ne stüdyo, ne müzisyen, ne mix, ne mastering, ne de besteci var. Üretim bedava” dedi.

“DİJİTAL DEVRİM, FİZİKİ SATIŞLARI BİTİRDİ”

Dijital devrimin fiziki satışları bitirdiğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “Müzik endüstrisini algoritmalar yönetmeye başladı. Ülkenin en sevilen yıldızlarını, starlarının üretimleri görmezden gelindi. Yeni dönemin iyi ya da kötü solistleri her 15 günde ya da ayda bir şarkı üretti. Ve algoritmalar sürekliliği korudukları için onların isimlerini tanıdı, listelerin en üstüne taşıdı. Paralı listeler, güçlü şirketlerin manipülasyonlarıyla aynı isimleri döndü durdu. Tanınmış ya da tanınmamış fark etmezdi; bu sistem kime yatırım yapılmışsa onu öne çıkarttı. İnsanlarda buna inandı” ifadelerini kullanarak yapay zekanın nasıl sessizce müzik sektörünü çöküşe götürdüğünü anlattı.

“İNSAN ELİ DEĞMİŞ GİBİ”

Kırmızıgül, yapay zekânın müzik tarihindeki milyonlarca eseri tarayarak duyguları, ezgileri ve armonileri öğrendiğini; ardından bunları yeniden harmanlayarak “insan eli değmiş” gibi melodiler yarattığını da belirtti.

“ARKEOLOG GİBİ DOLAŞAN SİSTEM GEÇMİŞ BESTECİLERDEN BESLENİYOR”

Türk müziğinin hafızasında arkeolog gibi dolaşan sistemin, geçmiş bestecilerin eserlerinden beslenerek yeni melodiler ürettiğini açıklayan ünlü şarkıcı, yakında mahkeme salonlarının bu melodilerin kime ait olup olmadığı sorularıyla dolup taşacağını belirtti. Kırmızı gül, “Unutulmasın; O besteler bir düğmeye basanların değil; o melodiler hâlâ gerçek bestecilerin hakkı” dedi.

Yapay zekanın zararlarının yanında büyüleyici bir yönün de olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, “Diyelim elinde çok eski bir kayıt var. Dedenizin söylediği bir türkü, babanızın sesi ya da Âşık Veysel’in yıllar önceki kaydı… O dönemin şartları belli; cızırtılı, loş, solgun bir ses. O kaydı yapay zekâya veriyorsun; sistem o sesi öyle bir “canlı” hale getiriyor ki inanmakta zorlanıyorsun. Ses pırıl pırıl, orkestrasyon muazzam, her şey modern bir stüdyo kaydı gibi. Sonuç gerçekten büyüleyici" Bu yüzden kimsenin yapay zekanın karşısında duramayacağını belirtti.

“RUHSUZ BİR SİSTEM”

Yapay zekânın solistleri kusursuz; enstrüman çalımları inanılmaz, aranjeleri gerçekçi ve teknik olarak olağanüstü diyen Kırmızıgül, paylaşımının son cümlelerinde; müziğin insanın hatasıyla güzelleştiğini şu sözlerle vurguladı;

O küçük yanlış nota, o kontrolsüz nefes, o içten gelen kırılma…

Artık hata da yok, insan da. “Ruhsuz bir sistem, milyonların ruhuna dokunmaya başladı.”

GEÇMİŞ OLSUN