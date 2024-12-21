atv’nin yeni sezon işlerinden olan ‘Zembilli’nin tanıtımları görücüye çıktı. Yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Üs Yapım imzalı dizinin senaryosunu Fatih Özcan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Toros Dağları’nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor. Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor. Sıcak ve samimi bir atmosferde şekillenen dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor. İzmir Ödemiş’te çekilen dizinin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Elif Çakman gibi isimler bulunuyor.

Dizinin yayınlanan fragmanlarını izleyince, biraz ‘Gönül Dağı’ biraz ‘Şevkat Yerimdar’ biraz da ‘Kalk Gidelim’ tadını aldım. Doğru zamanda doğru günde yayına alınırsa, ‘Gönül Dağı’nı aratmayacak bir iş. Yoksa, yeni bir ‘Gönül Dağı’ mı geliyor?

Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

Star TV’de yeni bir program başlıyor. Şef Özlem Mekik’in sunumuyla ‘Lezzetli Tarifler’, her Cumartesi saat 11.00’de ekranlara gelecek.

Mutfağa dair en özel sırlarını ve tüyolarını izleyicileriyle paylaşacak olan Özlem Mekik, bugün ekran yolculuğuna çıkacağı ilk bölümde ‘incir yaprağı soslu panelenmiş tavuk topları’ ve ‘orman meyveli ıslak kek’ gibi hem lezzetli hem de pratik iki özel tarifi hazırlayacak.

Özlem Mekik, benim de tanıdığım bir isim. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir şef. Her işinde olduğu gibi bu programında da başarılı olacağından kuşkum yok. ‘Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler’; mutfağı seven, yemek yemekten hoşlanan ve özel lezzetlere ilgi duyanlar için alternatif bir program. Reytingi bol olsun.

Sıla’dan ‘Hep olsun Aşk’

Sıla Gençoğlu, sevenlerine yeni yıl sürprizi yaparak yeni şarkısı ‘Hep Olsun Aşk’ı, Karış Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Sıla ile Umut Sarıkaya’na ait olan şarkının düzenlemesi Gürsel Çelik imzası taşıyor. Etkileyici sözleriyle dikkat çeken, oldukça enerjik bir aşk şarkısı olan ‘Hep Olsun Aşk’, dinleyenlerin kendinden bir şeyler bulabileceği hoş bir çalışma olmuş.

Sıla, yine güzel bir işe imza atmış. Dinleyeni bol olsun.