Yeni bir millî kimlik ne demek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs 2025’te, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda, elindeki yazılı metinden okuduğu konuşmada aynen şöyle dedi:

“Gerçekten her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir millî kimlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir.”

Yazılanlara inanmadım ve youtube’a girip sesinden dinledim. Evet, aynen böyle konuşmuştur Bahçeli.

Bizim millî kimliğimiz, Göktürklerden beri Türk kavramı üzerine kurulmuştur. Karahanlılarda, Selçuklularda, Osmanlılarda da böyledir. Hele Cumhuriyet döneminde… Cumhuriyet döneminin resmî belgelerinde ve Atatürk’ün sözlerinde Türk kavramı yüzlerce belki de binlerce kez geçer. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Türkçü ve milliyetçilerin konuşmalarında da Türk millî kimliği esastır. Gökalp’ın eserinin adı Türkçülüğün Esasları’dır. Atsız’ın eseri Türk Ülküsü adını taşır. Osman Turan’ın eseri Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi adını taşır. Alparslan Türkeş sürekli olarak “Türklük gurur ve şuuru” der.

O hâlde bir Türk milliyetçisinin ağzından “yeni bir millî kimlik” sözü çıkabilir mi? Bir Türk milliyetçisi “Yeni bir millî kimliğin vakti gelmiştir.” diyebilir mi? Böyle diyen biri Türk milliyetçisi olabilir mi?

Bahçeli’nin bu sözlerinin yeni süreçle ilgili olduğu anlaşılıyor. TBMM’de konuşmaya çağırdığı ve “kurucu önder” dediği Öcalan’la ve DEM’le girişilen yeni süreç ile.

Ne yani? Yeni sürecin hedefi, “Türk kimliği”ni değiştirip “yeni bir millî kimlik” mi oluşturmaktır?

Öcalan’ın PKK’yı fesih kararı, açıklamadan bir gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorulunca Özel şöyle cevap vermiştir:

“Ben Cumhuriyet’i kurmuş bir parti olarak bir terör örgütünün açıklamalarının muhatabı değilim. Ama ‘Bu açıklamalar MİT’le istişare ediliyor, her kelimesi konuşuluyor. Onun için bekleniyor.’ denen açıklamalarda, Cumhuriyet’in kurucu iradesiyle ilgili, Lozan’la ilgili, Anayasayla ilgili ve geçmişle ilgili çok söz var. O sözlerin hiçbirinin muhatabı ben değilim… O terör örgütünün ifadelerini, ‘MİT’le birlikte görüşülüyor, her kelimesi tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor.’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a sorun, Devlet Bahçeli’ye sorun. O açıklamanın altında benim imzam, benim sorumluluğum yok O açıklamanın altında Öcalan’ın parafı varsa Erdoğan ile Bahçeli’nin tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar, o açıklamanın hesabını onlar verecek.”

Özel’in iktidara atfen söylediği “MİT’le birlikte adım atılıyor.” şeklindeki sözlerinin doğru olduğunu düşünemiyorum. Çünkü MİT, Türkiye Cumhuriyetini, Cumhuriyet’in Türk kimliğini korumak için vardır. Türk kimliğini değiştirmekle sonuçlanacak bir müzakere içinde MİT olamaz. Türkiye’yi yöneten MİT değil, iktidardır. Eğer üst birimleri ona bu görevi verdi ise MİT üst birimlerini uyarmak ve böyle bir görevi kabul etmemek konumundadır. Kamuoyunda sıkça dile getirildiği gibi işin içinde yabancı güçler varsa ülkemizi yönetenlerin ve güvenlikle ilgili kurumlarımızın yabancı güç baskısına direnmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyetinin ve güvenlik güçlerinin böyle bir yabancı baskısını püskürtecek gücü elbette vardır.

Şunu da unutmamak gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti, iktidardan ve ona bağlı resmî kurumlardan ibaret değildir. Türkiye Cumhuriyeti demek Türk milletinin tamamı demektir ve Türk milleti her türlü baskıyı, hileyi, gizli süreci püskürtecek güce sahiptir.