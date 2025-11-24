ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahası ile ilgili Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayınlayarak, "Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir" uyarısında bulundu.

'POTANSİYEL RİSK VAR...'

Bölgedeki tehditlerin iniş ve kalkış ve geçiş safhaları ile havaalanı ve yerdekiler dahil tüm irtifadaki uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" belirtilen açıklamada, bölgeye yapılması planlanan uçuşlar için FAA’ya en az 72 saat önceden bilgi verme çağrısı yapıldı.

Bölgedeki tehditlerin uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" vurgulandı.