Yeni bir skandal daha! Ünlü döner firmasının etinden çıkanlar şoke etti

Ankara'da, ünlü bir zincir dönerci markasının İncek şubesinde yaşanan olayda, 25 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren bir firmadan sipariş edilen baton döner kesildiğinde içinden peçete, kemik ve yabancı maddeler çıktı.

Toplum sağlığını tehdit eden 20 kiloluk döner imha edilirken, dönerci bu durumu, döneri aldığı firmaya bildirdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre dünya çapında döner ihracatı yapan firma ise olayla ilgili bir çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Firma tarafından başlatılan incelemede, barkod ve parti numarası üzerinden yapılan takip sonucunda, dönerin İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki üretim tesisinde çalışan Yasin K. tarafından üretildiği öğrenildi.

Firma, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, yabancı maddenin yerleştirilebileceği tek aşamanın dönerin basılarak dondurucuya konulduğu aşama olduğunu belirtti. Ayrıca söz konusu şikayet dilekçesinde hangi personelin hangi baton döneri ürettiği bir program ile takip edilebildiği, bu yüzden de yabancı maddeyi yerleştiren tek şüphelinin Yasin K. olduğu kaydedildi.

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Firma, dönerin kullanılamaz hale gelmesinin "mala zarar verme" suçunu oluşturduğunu savunarak, Yasin K'nın bilinçli olarak suç işlediğini ileri sürdü. Prestij ve itibarını, ürettiği dönerlerin kalitesiyle kazandığını belirten firma, çalışanın bu davranışı sonucunda maddi ve manevi zarara uğradıklarını ifade etti.

Firmanın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin K'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli çalışan, barkodun kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte, barkodun başkaları tarafından da kullanılabileceğini öne sürerek suçlamayı reddetti.

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Savcılık ise yapılan incelemede, barkodun Yasin K. tarafından kullanılan dönerlere ait olduğu tespit edildiğini belirtti. Şüphelinin suçlamayı reddetmesine rağmen, başka bir sorumlu gösterememesiyle de suçtan kurtulmak için savunma yaptığı kanaatine varıldı. Firma, "mala zarar verme" suçundan dolayı Yasin K'nın 3 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.