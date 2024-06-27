Yeni bir televizyon kanalı kuruldu. Ünlü savaş muhabiri genel yayın yönetmeni oldu

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
Yeni bir televizyon kanalı kuruldu. Ünlü savaş muhabiri genel yayın yönetmeni oldu

Televizyon dünyasına bir kanal daha dahil oluyor. ‘Entertainment’ temalı olması hedeflenen kanalın ismi ve genel yayın yönetmeni de belli oldu.

Televizyon dünyasındaki ‘entertainment kanallara’ bir yenisi daha dahil oluyor. Reklam sektörünün tanınan isimlerinden İhsan Bars Dinçer, yeni bir televizyon kanalı kurmak için harekete geçti.

ADI BELLİ OLDU

Lisansı işlemleri tamamlanmış olan televizyon kanalı, İstanbul Now adıyla Ağustos ayında yayın hayatına başlayarak seyirciyle buluşmayı hedefliyor. Kanalın merkezi ise Maslak Rentaş Ticaret Merkezi’nde olacak.

İSTANBUL NOW İÇİN HANGİ İSİMLERLE ANLAŞILDI

Türkiye'nin yeni entertainment kanalı olmayı amaçlayan kanalın Genel Müdür koltuğunda Hande Ertekin olacak.

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ÜNLÜ SAVAŞ MUHABERİ GYY OLDU

Tanınmış ekran yüzleriyle 90'lar televizyonculuğunu izleyicisiyle yeniden buluşturmayı amaçlayan İstanbul Now’da Haber Genel Yayın Yönetmenliği için ise ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz ile mutabakata varıldı.

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Kanalın Haber Koordinatörü Alper Ertem, Ankara Temsilcisi Umut Yertutan, Sabah Haberleri Sorumlusu ise Yaşar Gürsoy olarak belirlendi.

YENİ İSİMLER EKLENECEK

Kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren kanalın ilerleyen günlerde sürpriz isimlerle el anlaşması bekleniyor.

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