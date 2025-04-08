Yeni bölüm iptalleri neyin habercisi?

9 günlük Ramazan Bayramı haftasında birçok dizi, ekonomik nedenleri gerekçe göstererek yeni bölümlerini yayınlamadı.

Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle Cuma yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), Pazar ekranlara gelen ‘Deha’ (Show TV), ‘Şakir Paşa Ailesi’ (NOW TV)ve ‘Can Borcu’nun (atv) yeni bölüm yayınları iptal edilerek tekrarları izleyicisiyle buluştu.

Peki, bu neyin haberci? Düşük reklam gelirinin olması, aslında ilerleyen günlerde televizyon yayıncılığını zor günlerin beklediğini gösteriyor. Karamsar olmak istemem ama görünen köy kılavuz istemiyor. Artan çekim maliyetlerinin üzerine bir de yeterli reklamın toparlanamaması işleri zora sokuyor. Bu demek oluyor ki, bu yaz da ekranlar yine sıkıcı geçecek. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Yapımcıların, bu durumda yaz döneminde dizi çekmesi için bir hayli fedakârlık yapması gerekiyor. Yaparlar mı? Muamma.

İkilem’den ‘Bu Saatten Sonra’

Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem, büyük beğeni toplayan ve uzun süre müzik listelerinin zirvesinde yer alan ‘Bu Saatten Sonra’ şarkısını akustik versiyonuyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Harun Furkan Çelik’e ait olan bu etkileyici şarkı, akustik düzenlemesiyle farklı bir atmosfer kazanıyor.

Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Bu Saatten Sonra’yı keyifle dinledi.

Şehrin gürültüsünden uzak bir sergi

Görsel sanatçı Denef Huvaj’ın kişisel sergisi ‘Dışarısı Büyüyor’, Büyükada Taş Mektep’te sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, sanatçının modern toplum eleştirisi sunan fotoğraflarından oluşuyor. Modern şehir sakinlerinin kaçış noktası olarak gördüğü Ada’nın dinginliğinde, Taş Mektep’in sessiz sakinliğinde kurulu ‘Dışarısı Büyüyor’ sergisi, insanca bir ritim arayan herkesi bu telaşsız yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyor.

Sergi, 7 Eylül’e kadar Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.