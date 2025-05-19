Yeni çağda en etkin yeni siyaset yöntemi

Günümüzde algıyı iyi yönetmek siyasetteki başarının ön şartı haline gelmiş bulunuyor. Gelişen teknolojik imkanlar, kitle iletişim araçları ve özellikle soysal medya platformları siyaset veya başka alanlarda algı oluşturmak için fazlasıyla ortam sağlıyor. Bu algı bombardımanından kitlelerin etkilenmemesi mümkün olmuyor. Algı yönetimi de aslında iki yüzü keskin bıçak gibi bir araç. Doğru kullanılmayıp iyi yönetilmediği takdirde kullanana da zarar vermesi ihtimal dahilinde. Peki, algı yönetiminin başarısı nelere bağlı? Araştırmacı yazar Salih Levent Uğurlu, “Siyasette Algı Yönetimi” kitabında bu sorunun cevabını ararken somut bir konu üzerinden farklı tespitlerde bulunuyor. Siyasetteki algı yönetimi olgusunu son dönemlerin en kritik sorunlarından olan sığınmacılar bağlamında ele alan Uğurlu’nun konuyla ilgili olarak şu an Silivri’de bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı ilginç görüşme de kitabın ilgi çeken bölümlerinin başında geliyor.

“Siyaset, gerçeğin değil, gerçeğin nasıl algılandığının mücadelesidir” tespitinin altını çizen Uğurlu şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Günümüz dünyasında, özellikle göç ve sığınmacı meseleleri, iktidar ve muhalefet tarafından farklı stratejilerle topluma sunuluyor. Peki, sığınmacılar gerçekten kim? Bir kriz unsuru mu, yoksa siyasetin yönlendirdiği bir algı mı? Bu kitap, iktidarın ve muhalefetin sığınmacı meselesini nasıl araç sallaştırdığını, medya ve toplumsal dinamikler üzerinden nasıl algı yönetimi yürüttüğünü derinlemesine inceliyor. Siyasal iletişimden propaganda tekniklerine, toplumsal psikolojiden tarihsel örneklere uzanan geniş bir perspektifle, algı yönetiminin sığınmacılar üzerinden nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. Gerçeklik ile algı arasındaki bu ince çizgide, kamuoyunun nasıl yönlendirildiğini ve toplumsal tepkilerin nasıl biçimlendirildiğini anlamak isteyenlerin okumasını dilerim.”

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Tüm gizemleriyle Orta Çağ

Geçmiş, şimdiki zamanın ve geleceğin şekillenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Geçmişin izleriyle yaşanılan çağın duyguları, acıları ve mutlulukları gibi pek çok unsur anlaşılmaya ve değerlendirilmeye çalışılarak geleceğin temeli oluşturulur. Bu süreçte de gerek din adamları gerek devlet adamları gerekse vakanüvisler gibi yaşadığı dönemi aktaranlarla kullandığı olgular arasında kesintisizce devam eden karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında sürekli bir diyalog olarak karşımıza çıkar. Nitekim tarih geçmişe açılan bir kapı olurken geleceğin hayal edilmesinde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Orta Çağ tarihi de tarihsel sürecin en önemli dönemlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Gerek Doğu dünyası gerekse Batı dünyasının temellerinin atılmasında oldukça önemli bir yeri vardır. Nitekim bu zaman dilimi temel olarak bize iki farklı perspektif sunmaktadır. Orta Çağ, Avrupa tarihi açısından parçalanmış siyasi ve dini bir tablo içerisinde kilise ile siyasi otoritelerin güç ittifakının getirdiği dinî, siyasi, sosyal, ekonomik birçok sonuçla birlikte sekülerleşme sürecinin başladığı bir zaman dilimini kapsarken; İslam dünyası açısından güçlü Türk-İslam hükümdarlarının fetih ve gazaları altında, ticaret yollarının ele geçirildiği, bilimsel ve teknik ilerlemelerin desteklendiği bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Çağ; savaşların, hastalıkların, ekonomik sıkıntıların, doğal felaketlerin fazlasıyla gerçekleştiği bir dönem olsa da görkemli katedrallerin, ihtişamlı sarayların, muazzam rasathanelerle üniversite ve medreselerin de var olduğu bir dönemdir. Siyasi, dinî, ilmî açıdan Doğu ve Batı arasında inanılmaz bir etkileşim mevcuttur. Orta Çağ Hristiyan ve İslam dünyasına yeni bir pencere açmak için hazırlanan bu eser de Orta Çağ dünyasına dair farklı kesitler sunarak insanlığın tarihsel hafızasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

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