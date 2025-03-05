Yeni Casper Nirvana S100 satışa çıktı!

Casper, Nirvana S100 dizüstü bilgisayarını satışa sundu. Antik denizcilerin gece yolculuklarında yönlerini bulmalarına yardımcı olan kutup yıldızından esinlenerek geliştirilen Nirvana S100'ün estetik tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan bir model olduğunu belirten Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman bilgisayarın genel özelliklerini açıkladı.

"180 DERECE AÇILABİLEN GENİŞ EKRANI, ESNEK KULLANIM AVANTAJI SAĞLIYOR"

Karaman, "Nirvana S100'ün alüminyum dış yüzeyi, özel hairline çizgileri ve ergonomik yapısı ile hem şıklık hem de dayanıklılık bir araya geldi. 180 derece açılabilen geniş ekranı, esnek kullanım avantajı sağlayarak fark oluşturan süreçleri daha konforlu hale getiriyor. FHD 16" geniş ekranı ve 300 NIT yüksek parlaklık seviyesi ile canlı görüntüler sunan Nirvana S100, ince çerçeve oranıyla da kullanıcılara yüksek mobilite avantajı sağlıyor. Dolby'nin ileri düzey ses teknolojisi sayesinde, profesyonel çalışmalar ve multimedya deneyimleri ideal bir seçenek hâline geldi. Parmak izi okuma teknolojisi ile ekstra güvenlik sağlayan Nirvana S100, Intel'in 13. Nesil Series 2 ve H serisi işlemcileri ve Core 9'a kadar desteğiyle üstün performans sağlıyor. Gelişmiş donanım, uzun ömürlü yapı ve şık tasarıma sahip Nirvana S100, kutup yıldızının denizcilere yön göstermesi gibi kullanıcılarına her durumda içlerindeki ilhamı dışarı çıkarabilmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için yol arkadaşı oluyor" açıklaması yaptı.

"HAFİFLİĞİYLE ÖZGÜRLÜK SUNAN GÜÇLÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR"

"Casper Nirvana S100, dayanıklılığı ve estetiği ön planda tutan tasarımıyla dikkat çekiyor" diyen Karaman, "Alüminyum tasarımlı dış yüzeyi çizilmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlarken, özel hairline çizgileri modern ve zarif bir görünüm sunuyor. "Nano protection" yüzey kaplaması özelliği ile de parmak izini sıfıra indirip kirli görüntü oluşmasını engelliyor. Sadece 18.3 mm inceliğe ve 1,8 kg hafifliğe sahip olan Nirvana S100'ün, yüksek mobilite özelliğiyle her ortamda kolay kullanım özelliği de mevcut. Kullanıcı dostu tasarımıyla konforlu bir kullanım sağlayan Nirvana S100, 180 yenilikçi silindirik menteşe sistemi sayesinde ekranın esnek bir şekilde istenilen açıda kullanılmasına imkan tanıyor" şeklinde konuştu.

Karaman, "Üç kademeli klavye aydınlatması, yazma deneyimini daha üretken hale getiriyor. 54Whr kapasiteli bataryasıyla 8+ saat kullanım süresi sunan Nirvana S100, hareket halindeyken dahi yüksek verimlilik sağlıyor. Güvenliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutan parmak izi tanıma teknolojisi, tek dokunuşla hızlı ve güvenli erişim imkânı sunarak kişisel verilerin korunmasını destekliyor. Ayrıca, cihazlarda yer alan "Copilot" tuşu, yapay zekâ desteğine anında erişim imkânı sunuyor" dedi.

"300 NIT PARLAKLIK SEVİYESİYLE NET VE CANLI GÖRÜNTÜLER SAĞLIYOR"

Karaman sözlerine şunları ekledi:

"Intel'in en yüksek performans sunan Series 2 ve H işlemcileriyle donatılan Nirvana S100 ile iş akışları artık çok daha verimli. 180 derece açılabilen geniş ekranı, sunumlar ve ekip çalışmaları için geniş bir görüş alanı sunarken, dayanıklı menteşe yapısı uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor. Yüksek performans gerektiren işlemlerde akıcı bir deneyim sunan Nirvana S100, 16" geniş ekranı ve 300 NIT parlaklık seviyesiyle net ve canlı görüntüler sağlıyor. Sinematik bir ses deneyimi için 2 adet 2W Dolby ses teknolojisi kullanılarak her türlü içerikte derinlik ve netlik sunuluyor. 1MP HD gürültü engelleyici kamera, arka plan seslerini filtreleyerek net ve kesintisiz iletişim imkânı sağlarken, özellikle uzaktan çalışan profesyoneller için video konferanslarda daha profesyonel bir deneyim sunuyor."

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikleri şöyle sıralandı:

İşlemci: Series 2 Intel Core 9 270H, Series 2 Intel Core 7 240H, Series 2 Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H, 13. Nesil Intel Core i5 13420H

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language, FreeDOS

Ekran Kartı: Dahili Ekran Kartı

RAM: 8GB DDR5 5600MHZ, 16GB DDR5 5600MHZ, 32GB DDR5 5600MHZ

Depolama: 500GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle;

Okuma: 3500MB/s - Yazma: 3100MB/s), 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle;

Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s), 250GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle;

Okuma: 3200MB/s - Yazma: 2700MB/s), 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)

Ekran: 16" 16:10 FHD IPS 300NIT

Tasarım: S100 Titanyum Gri

Adaptör: 65W

Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX101

Batarya: 3cell 54.72Whr

Hafiflik: 1,8 kg

İncelik: 18.3mm

Materyal: Alüminyum Tasarım

Parlaklık: 300 NIT

Portlar: USB 3.2 Gen 1 + Full Function Type-C + HDMI + Mikrofon

Ses Teknolojisi: Dolby Ses Sistemi - 2*2W Hoparlör

Klavye: Aydınlatmalı Klavye

Parmak İzi Okuyucu: Var