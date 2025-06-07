Yeni çıkan ATM artık sadece bu hizmeti verecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeni çıkan ATM artık sadece bu hizmeti verecek

Romanya'da geleneksel para ve altın işlemlerinin ardından dijital finans alanında da yeni bir adım atıldı. Romanya Ulusal Postanesi, ülkenin ilk Bitcoin ATM’sini Tulça kentinde hizmete sunduğunu açıkladı.


ATM’nin hem RON (Romanya'nın yerel para birimi) hem de Bitcoin alımına olanak sağladığı bildirildi. Bu adımın, posta hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı.


Tulça’daki ilk cihazın ardından aynı modelde Bitcoin ATM’lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de devreye alınacağı duyuruldu. Böylece ülke genelinde dijital para kullanımının daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.

Romanya Ulusal Postanesi, yeni nesil ATM’lerin yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda toplumun günlük finans alışkanlıklarında da dönüşüm yaratacağını belirtti. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın modern posta hizmetleri anlayışına uyum sağlamak amacıyla geliştirildiği kaydedildi.

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