Yeni çıkan ATM artık sadece bu hizmeti verecek



ATM’nin hem RON (Romanya'nın yerel para birimi) hem de Bitcoin alımına olanak sağladığı bildirildi. Bu adımın, posta hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı.



Tulça’daki ilk cihazın ardından aynı modelde Bitcoin ATM’lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de devreye alınacağı duyuruldu. Böylece ülke genelinde dijital para kullanımının daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.

Romanya Ulusal Postanesi, yeni nesil ATM’lerin yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda toplumun günlük finans alışkanlıklarında da dönüşüm yaratacağını belirtti. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın modern posta hizmetleri anlayışına uyum sağlamak amacıyla geliştirildiği kaydedildi.

