Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu

Opel’in, Türkiye ve daha birçok ülkede en çok satılan B segmentindeki modeli Corsa, yenilenen yüzüyle ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan manuel şanzımanlı ve 1.2 lt 75 HP’lik benzinli motorlu versiyonu 880.900 TL’den satışa sunulurken eş zamanlı olarak satışa çıkarılan yeni Opel Corsa Elektrik’in fiyatı 1.175.900 TL’den başlıyor.

Yeni Corsa’nın 1.2 lt’lik turbo benzinli motorunda ayrıca 100 ve 130 HP’lik güç seçenekleri de tercih edilebiliyor. Türkiye’de 2023’ün ilk 9 aylık döneminde, B-HB segmentinde ithal araçlarda lider konumda yer alarak büyük bir başarıya imza atan Opel Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor.

Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon® Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor. Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.

Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. 8 yıl 160.000 km garanti sunulan 50 kWh batarya, 18 modül ve 216 hücreden oluşuyor.

Yeni Opel Corsa Elektrik’in diğer teknik özellikleri arasında, 7,4 kW on board charger, 300-450 voltaj aralığı, 100 kW DC şarj kapasitesi, tek vitesli redüktör şanzıman ve menzil kazanımı sağlayan rejeneratif fren yer alıyor.

0-50 km/s hızlanması 2,8 saniye süren Corsa Elektrik, 8,2 saniyede de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış durumda. 3 farklı sürüş modu bulunan yeni Opel Corsa Elektrik’in performans verileri ise aşağıdaki şekilde değişiklik gösteriyor:

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