Abdulkadir Selvi dilinin altındaki baklayı çıkardı. Yeni Çözüm sürecinin işaretini verdi. MHP buna ne diyecek

Sözde çözüm sürecinin ardından hendeklerde verilen şehitlerin acısı henüz dinmezken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, ikinci çözümün sinyalini verdi.

"Dağlardaki mücadele kazanılmış ama şehirlerdeki kültürel iktidar kazanılamamış." diyerek HDP için ilginç cümleler kuran Selvi, "HDP, siyasetiyle, ticaret odasıyla, Amedspor’la, baroyla, STK’larla Diyarbakır’da kültürel hakimiyetini sürdürüyor. Bu yeni bir mücadele yöntemi." ifadelerini kullandı.

AKP, HDP ortaklığındaki Sözde Çözümden övgüyle bahseden ve “Megri megri” skandalını hatırlatan Selvi, "O nedenle bu iklim yeni bir iklim. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. *** Siyaseten ve kültürel olarak bu boşluğu dolduralım diyorum." dedi.

Abdulkadir Selvi’nin bu sözleri yeni bir çözümün skandalının işareti olarak yorumlandı. Son anketlerde büyük kan kaybı yaşayan AKP’nin MHP ile yüzde 50 barajını aşamıyor olması iktidarı yeni bir ittifaka mı sürüklüyor sorusu da kulislere böylece tekrar düşmüş oldu.

Anadil söylemini haklı bulduğunu dile getiren Selvi, yazısının devamında "Kürt sorunuyla ilgili olarak anadil de dahil olmak üzere konuşulacak o kadar başlık, yapılacak o kadar güzel işler var ki..." dedi.