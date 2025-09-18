Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tayin edildi.
Peki, yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, aslen nereli?
PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Safi Arpaguş 1967 senesinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'ni, 1990 senesinde ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.
1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama başladı.
1994’te Yüksek Lisansını; 2001’de Doktorasını bitirdi.
2008’de Doçent, 2014’te Profesör unvanını aldı.
2011-2021 seneleri arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı vazifesini üstlendi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çalışma sahası, İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve müesseseleri üzerine yoğunlaşmaktadır.