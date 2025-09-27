Yeni Diyanet İşleri Başkanı TOGG'a geri döndü

Kaynak: Sözcü
Yeni Diyanet İşleri Başkanı TOGG'a geri döndü

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makam aracı olarak Mercedes yerine TOGG’u tercih etti. Koruma sayısını da 6’dan 2’ye düşürdü.

Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş’tan devraldığı enkazı kaldırmak, kurumun itibar ve güvenilirliğini yükseltmek için kolları sıvadı. Arpaguş geçmiş dönemde Diyanet’in en fazla tartışılan konularından olan lüks araçlarla ilgili de karar aldı.

diyanethaberiekle.jpg

Sözcü'nün haberine göre Mercedes makam aracı yerine Ali Erbaş’ın binmeyip garaja gönderdiği TOGG’u kullanacak olan Arpaguş, Audi marka makam aracı isteyen ve tepkiler üzerine “Bana bir Audi’yi çok gördüler” diyen Erbaş’ın kullandığı 3 Mercedes binek ve bir VIP Mercedes yerine Diyanet garajındaki TOGG ve Passat’a binecek.

otomobilhaberiekle.jpg

KORUMA SAYISI AZALDI

Arpaguş göreve gelir gelmez geçmiş dönemden kalan ve sayıları 6 olan koruma sayısını da ikiye indirdi.

Diyanet’te ilk icraatları nedeniyle yeni başkana olumlu bakılıyor. Başkanlık çalışanları “Yeni başkan Diyanet’te yeniden güven tesis edecek. Kendisine karşı kamuoyunda da olumlu düşünceler var. Kurum son 8 yılda çok yıprandı. Kamuoyu hassasiyetine sahip bir ekip de kurmasını bekliyoruz” yorumu yaptılar.

Son Haberler
Bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı TOGG'a geri döndü
Yeni Diyanet İşleri Başkanı TOGG'a geri döndü
Otomobil üst geçit ayağına çarptı, enkaza döndü
Otomobil üst geçit ayağına çarptı, enkaza döndü
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi