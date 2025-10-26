Üç yıldır cuma akşamları kıyasıya bir savaşa dönüşen reyting savaşının tek galibi Kızılcık Şerbeti olmuş, tüm yeni diziler tek tek bitmişti.

Bu hafta ise bir ilk yaşandı ve “Taşacak Bu Deniz” 3 kategoride de zirveye yerleşti.

Dizi total’de 8.94, AB’de 7.63 ve ABC1’de 9.69 reytingle birinci oldu. Osman Sınav’ın Türk dizi tarihine aldığı 21.8 reytingle damga vuran “Sen Anlat Karadeniz”in yazarları Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz ile başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe yeniden zirveyle dönüş yapmış oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başarısını yönetmen Çağrı Bayrak, başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük’ün de aralarında olduğu dizi ekibi horon oynayarak kutladı.

Sezon başında hazırlanan sezon hikâyesi seyirci tepkisi nedeniyle değiştirilen “Kızılcık Şerbeti” total’de 5.93 reytingle 3., AB’de 5.20 reytingle ve ABC1’de 6.48 reytingle 2. Oldu.

Duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun polisiye dizisi Arka Sokaklar 20. Sezonunda da aldığı izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Fenomen dizi total’de 6.24 reytingle 2., AB’de 3.20 reytingle 4. Ve ABC1’de 4.37 reytingle 6. Oldu.

Medyapım’ın ekran macerasına dün başlayan Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’lu “Ben Onun Annesiyim” dizisi total’de 2.35 reytingle ve AB’de 1.75 reytingle 14., ABC1’de ise 1.97 reytingle 16. Oldu.