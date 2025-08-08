Yeni dizi sete çıkmadan sarsıldı! Başrol krizi

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni dizi sete çıkmadan sarsıldı! Başrol krizi

Kanal 7’nin Altın Adam Medya imzalı yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar, sete çıkmadan krizle sarsıldı.

Çanakkale’de çekilmesi planlanan ve Haziran’da sete çıkması beklenen dizi, prodüksiyon gecikmeleri nedeniyle başrol oyuncularını kaybetti.

u-001.webp

Başrol oyuncusu Burak Sarımola, çekimlerin bir türlü başlamaması üzerine projeden ayrıldığını duyurdu. Hemen ardından, diğer başrol oyuncusu Aslıhan Karalar’ın da diziden ayrıldığı öne sürüldü.

uj.webp

DİZİNİN AKIBETİ BELİRSİZ

Bu gelişmelerle birlikte, afişi bile yayınlanmış olan Kayıp Yıllar’ın geleceği belirsizliğe sürüklendi. Dizinin sosyal medya hesabında yer alan afişin de kaldırıldığı dikkat çekti.

Kanal 7 ve yapım ekibinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, izleyiciler dizinin akıbetini merakla bekliyor.

u7.webp

