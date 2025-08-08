Yeni dizi sete çıkmadan sarsıldı! Başrol krizi

Çanakkale’de çekilmesi planlanan ve Haziran’da sete çıkması beklenen dizi, prodüksiyon gecikmeleri nedeniyle başrol oyuncularını kaybetti.

Başrol oyuncusu Burak Sarımola, çekimlerin bir türlü başlamaması üzerine projeden ayrıldığını duyurdu. Hemen ardından, diğer başrol oyuncusu Aslıhan Karalar’ın da diziden ayrıldığı öne sürüldü.

DİZİNİN AKIBETİ BELİRSİZ

Bu gelişmelerle birlikte, afişi bile yayınlanmış olan Kayıp Yıllar’ın geleceği belirsizliğe sürüklendi. Dizinin sosyal medya hesabında yer alan afişin de kaldırıldığı dikkat çekti.

Kanal 7 ve yapım ekibinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, izleyiciler dizinin akıbetini merakla bekliyor.