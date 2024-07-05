Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi

Esma Karayel
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi

Almanya’da bir kadın vahşi bir cinayet işledi. Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldüren kadın 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi.

Almanya’nın Lauffen am Neckar kentinde yaşayan Katarina Jovanovic yeni doğan bebeğini camdan atarak öldürdü. Geçen yıl meydana gelen korkunç olay sonrası mahkemeye çıkarılan 28 yaşındaki kadın 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık, mahkemeye sunduğu iddianamede korkunç cinayetin nedenini açıkladı. Savcılığın açıklamasına göre 28 yaşındaki kadın yeni doğan bebeğini ‘kariyerine zarar gelmemesi için’ öldürdüğünü açıkladı.

Jovanovic, geçen yıl 12 Eylül günü evinde gizlice doğum yaptı. Hamile olduğunu çalıştığı iş yerindeki arkadaşları ve ailesi dahil kimseye haber vermeyen Jovanovic, doğum sonrası küçük bebeğini evin camından aşağı attı. Küçük bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

SKANDAL SAVUNMA YAPTI

Nisan ayında ilk kez hakim karşısına çıkan Jovanovic, suçunu itiraf etti ancak olay anına ilişkin detayları açıklayamadı.

Savcılık, iddianamede Jovanovic’in ‘Kariyerine zarar vereceği’ düşüncesiyle çocuk sahibi olmak istemediği için küçük bebeği öldürdüğünü açıkladı.

Jovanovic’in avukatı ise mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin hamile olduğunu bilmediğini savunarak, bebeğini elinden yanlışlıkla düşürdüğünü iddia etti. Avukat savunmasında “Kanlı bebeği aniden eline aldığında, olağanüstü bir psikolojik duruma düştü” dedi.

Mahkeme, katil anneye 7,5 yıl hapis cezası verirken avukatlar karara itiraz edeceklerini bildirdi.

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