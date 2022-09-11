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''Yeni doğan bebeklerdeki göz yaşarmaları menenjite yol açabilir''

Yeni doğan bebeklerde görülen göz yaşarmaları ve çapaklanmalarına dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, bu sağlık sorununun tedavi edilmemesi durumunda göz ve göz çevresinde meydana gelebilecek olan enfeksiyonların menenjit hastalığına kadar ilerleyebileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:30
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:31
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Yeni doğan bebeklerdeki göz yaşarmalarına dikkat!

''Yeni doğan bebeklerdeki göz yaşarmaları menenjite yol açabilir''
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Bulut, hastalığın seyrine dair bilgiler verdi.

Hastalığın alt göz kapağının ön yüzeyinde gözyaşı göllenmesi, göz yaşarması ve çapaklanma ile kendini gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Bulut, özellikle ebeveynleri uyararak, belirtilerden herhangi birini bebeklerinde görmeleri halinde bir uzmandan yardım almaları gerektiğini kaydetti. Bu sağlık probleminin erken teşhiste gözyaşı kesesinin bulunduğu bölgeye pompalama şeklinde masaj yaparak kolayca giderilebildiğini ifade eden Bulut, tedaviye geç kalınması halinde ise gözde meydana gelebilecek göz çevresinin enfeksiyonlarına bağlı olarak menenjite yol açabileceğini söyledi.
Op. Dr. Selçuk Bulut; “Gözyaşı kanalının değişik seviyelerinde tıkanıklık ya da darlık olabilir. Enfeksiyon gözyaşı kanalının darlığını daha da şiddetlendirip, kanalın tıkanmasına neden olabilir. Göz yaşarması şeklinde kendini belli eder. Gözyaşı kanal tıkanıklığı genellikle göz kapağının ön yüzünde bir taraflı ya da iki taraflı gözyaşı göllenmesi, belirgin bir göz yaşarması, enfeksiyon veya göz kapaklarında çapaklanma ve yapışma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor” şeklinde konuştu.

Göz kanalı tıkanıklığının floresein kaybolma testi ile kolay bir şekilde anlaşıldığını belirten Selçuk Bulut; şunları söyledi:

“Genelde yeni doğan çocuklarda bu kanallar kapalıdır. Doğum sonrası gözyaşı salgısı başlayınca ve göz kırpma hareketiyle birlikte gözyaşı aşağı doğru pompalandığında ortaya çıkan hidrostatik basınç etkisi ile nazolakrimal kanalın alt ucunda bulunan hasner valbi tıkalı olan bölge kendiliğinden açılır. Normal fizyoloji bu şekildedir. Tıkanıklık tek taraflı ya da iki taraflı açılmadığında kendisini çapaklanma, yaşarma ve sulanmayla gösterir. Bunu biz klinik görüntü olarak tespit edebiliyoruz. Gözlere damlatılan flöresin boya kaybolma testi dediğimiz bir testimiz var. Floresein damlanın damlatıldıktan sonra ilk beş dakika içerisinde kaybolmasını bekliyoruz. Gözyaşı kanalı açıksa boya oradan kaybolup gidecektir. Ama bir veya iki tarafta bir floresein göllenmesi söz konusuysa o zaman kanalın tıkalı olduğuna kanaat getiriyoruz ve tedavi protokollerini başlatıyoruz”

Gözyaşı kanalı tıkanıklığının doğru masaj yolu ile giderilebileceğine değinen Selçuk Bulut, masajın tedavide kullanılacak ilk yöntem dolduğunu belirterek, nasıl yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

“Tedaviye doğru masajla başlamak gerekir. Masaj tedavide en önemli kademedir. Eğer masajdan sonuç alınamazsa sonraki aşamada sondalama, silikon entübasyon tüp uygulaması yapılabilir, yine başarı elde edilemezse cerrahi müdahaleyle sonuç alınmaya çalışılır. Masajı mutlaka bir göz hekiminden dinlemeleri ve doğru yapmaları gerekiyor. Masaj göz ile burun tabanı arasında olan gözyaşı kesesinin bulunduğu bölgeye pompalama şeklinde uygulanmalıdır. Günde dört defa 10-15 tekrarla yapılması gerekiyor. İlk bir ay içerisinde sonuç alma durumu söz konusu olduğu gibi bazı durumlarda 6 ay ila 1 yıl'a kadar masajın devam etmesi gerekebilir. Ailelere önerim, çocukların gözlerinde doğumdan 2 hafta sonrasından başlayan yaşarma, göllenme veya çapaklanma varsa ihmal etmeden mutlaka bir göz hekimine başvurulmalı ve hekimin önerisi doğrultusunda hareket edilmeli”

 

İHA

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