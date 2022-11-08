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Yeni doğmuş kız bebek, poşete konup apartmanın 5’inci katından atıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın girişinde poşet içerisine yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:07
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Yeni doğmuş kız bebek, poşete konup apartmanın 5’inci katından atıldı

Yeni doğmuş kız bebek, poşete konup apartmanın 5’inci katından atıldı
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(DHA) - Güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin binadan atıldığı belirlendi. Soruşturma başlatan polis, bebeğin atılırken canlı olup olmadığını araştırıyor.

Konaklı Mahallesi 19 Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde, sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi.

İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

Apartmana giriş çıkışı kapatarak inceleme başlatan ekipler, bebeğin 5’inci kattan atıldığını tespit etti.

ATILIRKEN CANLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

GÜRCÜ ANNE- KIZ GÖZALTINA ALINDI

Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen anne ve kızı, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

BEBEĞİN ANNESİ TESPİT EDİLDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 5’inci katından poşet içerisinde atılan kız bebeğin annesinin apartmanda yaşayan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu N.S. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma kapsamında bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu N.S. isimli kişi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.S. ile annesi B.S. (55) ve aynı evde bulunan İ.S.'nin işlemleri devam ediyor.

 

 

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