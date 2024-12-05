Yeni dolandırıcılık yöntemine düşmeyin! Sosyal medyada 'sınavsız ehliyet' vaat ettiler

Son yıllarda yeni bir dolandırıcılık türü keşfedildi. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, sınavsız ehliyet vaat eden dolandırıcıların arttığını belirtti ve ehliyet sahibi olmak için sürücü kursuna gelip, bizzat kayıt yaptırmak gerektiğini hatırlattı.

Özellikle sosyal medyada sınavsız ehliyet reklamlarının sık sık yer aldığını anlatan Abacı, "İnsanlar sınava girmeden sürücü belgesi almak için çeşitli yollara başvuruyor. Bunu da bazı dolandırıcılar menfaat olarak kullanıyor. Vatandaşların başvurduğu bu yolun karşılığı yok. Bir sürücü kursu olmadan ehliyet almak imkansızdır. Çok fazla mağdur var. Sınavsız ehliyet olmaz. Bunun için mutlaka vatandaşların sürücü kurslarına kayıt yaptırıp, belgelerini almaları gerekiyor. Geçtiğimiz ay 5 bin lira ödeyip, bir daha haber alamadığını söyleyen bir vatandaşımız oldu. Bu dolandırıcılar her ilde şubesi olduğunu söylüyor, "Bilgilerinizi gönderin, sizi o ilde bir kursa yazdıralım" diyorlar. Ama öyle bir kurs kaydı yok. Vatandaş, 5 bin lirasını peşin ödüyor ama sonra bir daha ulaşamıyor. "Sizin yerinize başkası sınava girecek, ehliyetinizi size kargoyla göndereceğiz" diyorlar. Ama bir daha muhatap bulamıyorlar" dedi.

ÖRÜMCEK KULAKLIK KULLANIYORLAR

Sürücü sınavında kopya çekmenin de bazı yaptırımları bulunduğunu anlatan Abacı, "Sınavlarda başarısız olan kişiler dışardan teçhizatlı bir şekilde sınavlara giriyor. Vücutlarının herhangi bir yerinde bir verici ve kulaklık olabiliyor. Üst aramasında ya da sınav esnasında bunlar fark ediliyor. "Örümcek kulaklık" denilen, gözükmeyen bir cihaz var. Vücutlarının herhangi bir yerine cihaz koyup, üst aramasına yakalanmamış oluyorlar. Kamera sistemini göğüslerine yerleştirip, dışardan kopya çekiyorlar. Neredeyse her gün yakalanan var" diye konuştu. Bu tip suçların yasal mevzuata göre cezalandırıldığını kaydeden Abacı, adayların ceza süresi boyunca bir daha sürücü kursuna yazılamayacakları için de ehliyetten mahrum kaldığını dile getirdi. Tolga Abacı, "Bu kişilere 5 yıl ceza veriliyor. 5 yıl boyunca sürücü belgesi alamıyorlar. Ayrıca yasal mevzuat işlemiş oluyor. Yine dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Duyumlarımıza göre, yaklaşık 30 bin lira paralarını kaptıranlar var. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerekir. En doğrusu, bir sürücü kursuna kaydolup kurstaki derslere katılmalarıdır. 31 saatlik teorik derslere katılıp, sınava hazırlanmaları gerekir. Sınav çok zor değil. Sadece biraz emek vermeleri gerekir" dedi.

'AMACIMIZ, KAZALARI EN AZA İNDİRMEK'

Sürücü kurslarında verilen eğitim sayesinde kazaların da en aza indirilmesinin hedeflendiğini anlatan Abacı, "Teorik derslerde öncelikle adaylara ilk yardım eğitimi veriliyor. İlkyardım temel eğitimi çok önemli. 2016'da yürürlüğe giren "trafik adabı" dersi veriyoruz. Adaylara trafikte nasıl davranması gerektiği, empati, saygı, hoşgörü konuları anlatılıyor. Araç tekniği dersinde aracın özellikleri anlatılıyor. Trafik ve çevre dersinde kurallar ile ilgili bilgi alıyorlar. Bunlar keyifli de dersler. Kursiyerlerimiz de bilmedikleri şeyi öğreniyorlar. Öğrendiklerini trafikte uygulamalarını istiyoruz. Kavga değil, saygıyı aşılıyoruz. Kavşağa yaklaşırken hızı azaltmaları konusunda uyarılar yapıyoruz. Amacımız, kazaları en aza indirmek" diye konuştu.