Yeni dönem

Teknik direktör bilmecesi sonunda çözüldü. Beşiktaş 51 yaşındaki Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Daha önce de ismi Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adamla yollar 2025 yılında kesişti ve Beşiktaş’ın 62. çalıştırıcısı oldu. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Solkskjaer tam bir kupa canavarı. Futbolculuk kariyerinde;

Toplam 386 maça çıkıp 237 gol atmış efsane bir golcüydü.

.Clasuseneengen : 109 maç 115 gol

Molde :42 maç 31 gol

Manchester United. :235 maç 91 gol

Kazandığı kupalar;

Şampiyonlar Ligi

Premier Lig

İngiltere Kupası

İngiltere Süper Kupası

Kulüpler Dünya Kupası

Teknik direktör olarak başarıya aç bir hoca. Kariyerine Mancher United rezerv takımından başlayan Solskjaer daha sonra sırasıyla Molde, Cardiff City ve Manchester United’ı çalıştırdı. 2021 yılından beri aktif olarak hocalık yapmadı. Teknik direktör olarak Molde’yi iki kez şampiyonluğa ulaştırdı. 2013 yılında Norveç Futbol Kupası kazanarak üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Pozitif futbol ve topa sahip olmayı seven oyun tarzı var. Oyuncular ile kurduğu sıcak ilişkiler en büyük artısı. Yıldız oyunculara veya yıldız adayı oyunculara sihirli dokunuşları oluyor. Bakalım kâbus dolu bir sezon geçiren takıma çare olabilecek mi. Solkskjaer Beşiktaş ile anlaştıktan sonra Samsunspor maçını tribünden takip etti. İlk yarı ve ikinci yarı tamamen çok farklı bir Beşiktaş vardı. Sokskjaer ilk yarı izlediği takımı görüp kesin şok olmuştur. Resmi imzayı atmadım uçağa atlayıp ülkeme geri döneyim demiştir. Haftalardır devam eden kötü futbol Samsunspor maçının ilk yarısında da devam etti. Kaleye gidemeyen Beşiktaş iç sahada ilk kornerini 57.dakika da attı. Bu nasıl iştir. Anlamış değilim. Beşiktaş’a 57. dakikadan sonra sihirli bir el değdi. Takım olarak oyuna ağırlığını koydu ve oyunu domine etti. Sağlı sollu ataklarla gol aradı ama aradığı golü bir türlü bulamadı. Çok iyi pozisyonlar bulmasına rağmen. 10 kişi kalan rakibi ile 0-0 berabere kalarak yeni teknik direktörüne 3 puan hediye edemedi. Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’a hayırlı olsun. Umarım çok başarılı olur.