Eski Mossad Direktörü Yossi Cohen, katıldığı bir programda, 2024 yılında Mossad’ın çağrı cihazlarını kullanarak Lübnan’da bulunan Hizbullah militanlarına düzenlendiği operasyona değindi.

Cohen, Mossad’ın bu operasyonunda kullandığı çağrı cihazları gibi, küçük ama dikkat çekmeyen cihazların aklımıza gelebilecek her ülkede bulunduğunu ve istendiği takdirde etkinleştirilebileceğini itiraf etti.

İki gün sonra bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu, katıldığı bir toplantıda, salonda bulunanlara, “Bu odada cep telefonları var mı? İşte elinizde tuttuğunuz her telefonun içinde İsrail’in bir parçası vardır” diyerek İsrail’in dünyanın üzerindeki kurmuş olduğu kontrol gücünün ne kadar geniş olduğunu adeta ilan etti.

***

Her iki açıklamanın arka arkaya yapılması ve konuşmaların sadece bu iki bölümünün kamuoyu ile hemen paylaşılması asla tesadüf değildir.

İsrail, çok bilinçli ve açık bir şeklide artık sadece Filistinlileri değil, teknoloji üzerinden tüm dünyayı da resmen kontrol ettiğini söylüyor.

Bunu yapabilmesi için de sahipleri Siyonist olan en önemli sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Google ve Tik Tok’u tamamen kendi kontrolüne geçirdi.

Şu an Tik Tok’un başında özellikle içerik ve nefret söylemlerini kontrol eden eski İsrail askeri Erica Mendel var.

Yine Facebook, Instagram, Whatsapp gibi META'ya bağlı olan plaformların da başına yine eski İsrail askeri Guy Rosen bulunuyor.

Yeni dünya düzeninin en önemli silahı teknolojidir.

Teknoloji sayesinde, egemen devletlerin sınırları, paraları, ülke politikaları ve nüfuslarına tanıdıkları özgürlük sınırları artık seçilen hükümetlerin ellerinden alınıp teknolojiye sahip olanların ellerine geçmesi ve tek merkezden yönetilmesi isteniyor.

İşte Gazze soykırımının diğer amacı ise ne yazık ki tam da budur.

***

Gazze’den çıkan görüntüler öyle bir dehşet vericiydi ki insanları derinden sarstı ve protesto etmek, seslerini duyurmak için gönüllü olarak bu teknoloji platformlarına teslim oldular. Şiddet artıkça, daha fazla görüntüler yayılmaya başladı, görüntüler çoğaldıkça etkileşim arttı, katılım çoğaldı ve Facebook, Instagram ve Tik Tok üzerinden paylaşım yapanlar fişlenerek artık yeni dünya düzeninin otoriter yapısının kontrolü altına girdi.

Gazze’deki soykırım, sadece bölgeyi işgal etmek için yapılmadı, zira Gazze çoktan İsrail tarafından işgal edilmişti. İsrail, yıllarca Gazze halkının suyunu, elektriğini, internetini, gıda giriş çıkışlarını, denizde balık avlamak için açılabilecek mesafeyi bile kontrol altında tutuyordu. Gazze zaten bir açık cezaeviydi. O yüzde 2G-3G internet hızı bulunan Gazze’den servis edilen o dehşet verici görüntülerin tümü İsrail devleti tarafından planlı ve kontrollü olarak dünyaya servis edildi. Herkesin izlemesi adeta dayatıldı. İsrail o görüntüleri servis ederek yüz milyonlarca insanı tahrik etti, harekete geçmesini sağladı ve böylelikle kendisinin kontrol ettiği iletişim platformlarında paylaşımlar yaptırarak milyonları gözetim altına aldı. Gazze’den çıkan görüntüler sayesinde artık siyasi şiddet günlük hayatımızın bir parçası oldu, yani normalleşti!

***

“Yeni dünya düzeninde” normal bildiğimiz, dediğimiz her şey son iki yıl içinde değiştirildi. Artık istenilen yeni düzende hoş görü yok, empati yok, muhalefet yok, bunların yerine egemen devletlerin üstünde de bulunan “küresel gözetim ve fişleme” yöntemiyle tam otoriter teknoloji rejimi yerleştiriliyor.

Dolayısıyla 7 Ekim, 2023 tarihi, sadece Filistinlilere karşı soykırımın başlangıç tarihi değil, dünyanın da maruz bırakıldığı siyasi şiddete ve günümüze kadar devam eden psikolojik savaşın da başlangıcın tarihidir. Yani, yeni dünya düzenin başlangıcıdır. İşte o yüzden Gazze’de yaşananlar sadece Filistinlilere yönelik yapılmadı. Teknolojinin erişebildiği dünyanın her köşesinde Gazze’ye tepki veren insanların da şu an “Elektronik Nakba” sürecinde olduğunu da anlamamız gerekiyor.

***

Amerika ve İsrail, sosyal medyayı tamamen kontrol altında tutarak ülkelerin egemenlik sınırları, vatandaşlık kavramı, insan hakları, uluslararası hukukun artık bağlayıcı tarafının kalktığı bir düzene geçmemizi sağlıyor. En acı tarafı ise, yeni dünya düzenin geçiş süreci gerçekleşmesi için en temel insan haklarımızdan vazgeçmemizden başlıyor, bunu da Gazze soykırımına en insani tepkileri vererek sağlıyor olmamızdır.