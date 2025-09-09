Yeni eğitim yılıyla birlikte okul çevresi güvenliği ve artan intihar vakaları Valilik gündeminde

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Valisi Muammer Erol, Eylül ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nın başında yaptığı açıklamada, çocukların okul çevresindeki güvenliği ve Ağustos ayında artış gösteren intihar vakaları üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Vali Erol, “Her iki mesele de hayati. Sessiz kalamayız, ihmal edemeyiz” dedi.

“OKUL ÖNLERİ EN GÜVENLİ YERLER OLMALI”

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul çevresi denetimlerinin artırıldığını belirten Vali Erol, özellikle okul çevresindeki iş yerlerine dikkat çekti.

“Esnafın tek tek ziyaret edilmesi, öğrencilerin uğradığı yerlerin bilinmesi şart. Ne alıyorlar, ne satılıyor? Bunların bilinmesi en azından bir farkındalık oluşturur. Her okulun bir kolluk görevlisi var. Bu kişilerin okul yönetimi ve aile birliğiyle doğrudan iletişim içinde olması ö nemli.”

Vali Erol, “Çocuklarımıza en ufak bir kötülük gelmesin istiyoruz. Bu konuda eksiksiz çalışmak hepimizin görevi,” diyerek hem güvenlik güçlerini hem de aileleri daha duyarlı olmaya çağırdı.

“İNTİHARLARI ÖNLEMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Ağustos ayında Ordu'da intihar vakalarında artış yaşandığını açıklayan Vali Erol, konunun toplumun tamamını ilgilendiren bir hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı:

“Diğer asayiş olayları gibi tedbirle engelleyebileceğimiz bir durum olmasa da, intiharları en aza indirmek için elimizden geleni yapmalıyız. İnsanların en yakından başlayarak birbirine sahip çıkması, doğru ve açık iletişim kurması önemli. ‘Ne yapabiliriz?’ sorusunu kimse ihmal etmemeli.”