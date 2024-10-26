Yeni Erbaa Stadyumu’ndaki afiş skandalı

Yeniçağ Tokat/ Bayram Kale- Yeni Erbaa Stadyumu’nda, Merkür Jet Erbaa Spor’un onursal başkanı ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün afişi kaldırıldı. Yerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Erbaa Kaymakamlığı’nın afişi asıldı.

Bu gelişme, Erbaa Spor’a üçüncü ligden ikinci lige kadar destek veren Erbaa Belediyesi’nin başkanının, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından saf dışı bırakılma çabaları olarak yorumlandı. Gece saatlerinde yapılan açıklama, ilçede büyük tepkilere yol açtı.

Merkür Jet Erbaa Spor, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak bilgi verdi. Kulüp, bu gelişmelerin Erbaa Spor üzerindeki etkilerine dair endişelerini dile getirdi. Erbaalı vatandaşlar ve spor camiası ise bu duruma tepkilerini sosyal medya üzerinden verdi.

Açıklamanın detayları ve yaşanan bu olayın sonuçları ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bayram kale Erbaa