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7-0'lık galibiyet umutlandırdı

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Esenspor'da gözler Develi Erciyesspor maçında.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:01
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Yeni Esenspor'da gözler Develi Erciyesspor maçında

7-0'lık galibiyet umutlandırdı
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ligin ilk haftasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor'u 7-0 mağlup ederek, lige iyi bir başlangıç yapan Yeni Esenspor, sezonun ilk deplasman maçında Develi İlçe Stadı'nda oynayacağı mücadeleye hazırlanıyor.

Bu sezon oluşturduğu güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yeni Esenspor'un Teknik Direktörü Faruk Yıldız, zorlu karşılaşma için hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

Yıldız, "İlk maçımızı farklı kazandık. Şimdi ligin ilk deplasman maçına çıkacağız. Amacımız yine sahadan üç puan ile ayrılmak olacak" diye konuştu.

Develi İlçe Stadı'nda Pazar günü oynanacak olan Develi Erciyesspor-Yeni Esenspor karşılaşması saat 14.00'da başlayacak

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