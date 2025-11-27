YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Gençlik Fonu – Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında; evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

2026 Ocak ayı itibarıyla, 18–25 yaş arasındaki gençlere 250.000 TL, 26–29 yaş arasındaki gençlere 200.000 TL kredi desteği verilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmakta olup, başvuru şartlarını taşıyan çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sağlanmaktadır.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 78 çiftimiz kredi desteğinden faydalanmıştır; 7 çiftimiz ise nikâh aşamasındadır. Gençlerimizin güçlü ve sağlıklı bir aile hayatına adım atmalarına destek olmaya devam ediyoruz." denildi.