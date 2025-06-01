Yeni evlenen çiftler bu masraftan kurtuldu: Ücretsiz olacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek verdiği “Aile Yılı” vizyonuna katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan kampanya, yeni evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İlk 3 aylık ücretsiz dönemin ardından, çiftler 12 ay boyunca aylık 439 lira ödeyerek internet hizmetinden yararlanabilecek.

FARKLI HIZ SEÇENEKLERİYLE KAPSAM GENİŞLİYOR

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. 50 Mbps’nin yanı sıra, 100 Mbps hız için ilk 3 ay ücretsiz, sonraki 12 ay aylık 589 lira; 200 Mbps için 639 lira; 500 Mbps için 739 lira; 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödeyerek internet hizmetinden faydalanmak mümkün.

BAŞVURU İÇİN EVLİLİK CÜZDANI ŞART

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuru yapan çiftlerin yararlanabildiği kampanya ile genç ailelere ekonomik destek sağlanırken, dijital dünyaya güçlü bir başlangıç imkanı sunuluyor. Başvurular, evlilik cüzdanı ile birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarından yapılabilecek.

