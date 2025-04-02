Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kişi, havaya ateş açan bir grubu uyardı. Çıkan tartışma sonra gurubun içinde bulunan bir kişi tabanca ile ateş etti. Hastaneye kaldırlan Ahmet Durak, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu.

Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

Yeni evlenmişti baba olacaktı... Havaya ateş edenleri uyardı! Canında oldu

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