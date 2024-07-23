Yeni evli çift eve gelen ilk su faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. 413 bin TL

Kapaklı ilçesinin Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak’ta yaşayan yeni evli bir çifte, evlerine gelen ilk su faturası 413 bin lira olarak kesildi.

Gelin Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de benzer sorunları duymuştum.

387 DEĞİL 3 BİN 874 LİRA YAZILMIŞ

Sayacımı kontrol ettiğimde, görevlilerin 387 yerine yanlışlıkla 3 bin 874 son endeks yazdığını fark ettim. Bu hatadan dolayı faturamızın bu kadar yüksek geldiğini öğrendim. TESKİ yetkililerine durumu bildirdiğimde sorun hızla çözüldü" şeklinde konuştu.

Merve A. ayrıca, vatandaşları faturalarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.