Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Yeni Galata Köprüsü, bu gece 01.30 - 04.30 saatleri arasında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Bu süre zarfında araç ve yayaların Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

İstanbul’un önemli ulaşım noktalarından biri olan Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 Ağustos 2025 Salı günü 01.30 - 04.30 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

