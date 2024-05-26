Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi...

Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi...
Düzenleme: Kaynak: İHA

Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif olan salebin kilosu bin 500 TL'den satılırken, son yıllarda üretimi giderek artıyor.

1/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 1

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçimini fındık ve çaydan sağlayan üreticilerin alternatif ürünü salebin üretimi Trabzon'da olumlu sonuçlar verdi.

2/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 2

Yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin ek gelir kaynağı olan salep, Türkiye'de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretilebilen salep kentte 45 üreticiye erişti.

3/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 3

Trabzon'da özel bir firma tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifikalı 15 dönümlük çiftlikte salep üretimi yapılıyor.

4/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 4

Trabzon'da salep danışmanlığı yapan İlyas Altun, Gürcistan'dan başlayan salep hikayesinin Trabzon'a uzandığını belirterek, “Salep ekme işi Gürcistan'a dayanıyor. Orada önümüze geldi. Orada her şey serbest. İlk önce dağlardan söküm yaparak başladık. Ufak tefek üretime başladık derken hikayemiz başladı” diye konuştu.

5/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 5

Altun,salep üretimine başlamak için öncelikle toprak yapısının çok önemli olduğunu aktardı. Altun, “Biz önce buna ağırlık veriyoruz. Toprak ağırsa yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin bunu 10 kilogramda olsa bunu başlamaları ve üretmelerini istiyoruz. Toprakta yaşayan ve kendini üreten bir ürün. Bizim bölgemiz bunu çok uygun. Trabzon'da 45 üreticimiz ile bunu bütün bölgelerde deniyoruz. Şuan sahil kesimlerimizde bile salep üretimi var. Salebe sadece bir çiçek olarak bakıyorlar. Ama altında kökünde altın yatıyor. Bugün bin 500 lira. Bir metrekare yere dikiyorsun 3-4 bin lira para alıyorsun. 100 metrekare bir bahçeniz olsa 20 dönüm fındıklığa bedel. 1 kişi çok rahat yapabilir. Bu kadar kazançlı bir iş” dedi.

6/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 6

Salep üretimini bütün üreticilerin öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Altun, “Patates toprağı dediğimiz kumlu toprağı tercih ediyoruz. Kumlu yumuşak bir toprakta verim çok daha güzel oluyor. Tabi takviyelerini sağlayarak. Bir denemede olsa bunu yapsınlar. Biz hem de Moria gıda olarak her üreticiye verdiğimiz ürünü 10 yıllığına alım garantisi veriyoruz. Satacak sorunun yoksa dikecek toprağın varsa para kazanmak ve hamallık yapmak istemiyorsan salebi dikeceksiniz. Salebi herkes içiyor, dondurmanın olmazsa olmazı, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıyor. Kullanım alanları çok fazla. Geçen senenin rakamlarına göre 1 milyon ton biz Türkiye'ye bunu ithal ediyoruz. 2012'den bu yıla kadar ürettiğimiz 237 bin ton. 12 yılda ürettiğimiz ürün. Kimse bilmiyor. Salep ağaçta mı oluyor, toprağın üstünde mi altında mı oluyor kimse bilmiyor. Bunu öğrenmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

7/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 7

Üreticilerin salebi topraktayken sattığını söyleyen Altun, “Ürününüzü topraktayken satıyorsunuz. Çünkü ürün kıtlığı var. Salep nemi seven bir ürün. Sulamasını, nemini eksik etmeyeceksiniz. Diktim kuru toprağa bıraktım değil. Eğer o hafta yağmur yağıyorsa gerek yok. Eğer kurak geçiyorsa 2-3 günde bir su vermek toprağı nemlendirmek zorundayız. 2 senedir bizim üreticilerimizin çoğu üretmek amaçlı ürünler aldı. Şuanda kimse satmadı. 100 kilogram alıp da işi başlayan kişinin bugün tarlasında 400 kilogram ürün var. Bu sene o 400 kilosunu sökecek. Bunu 3'e katlarsak 1 tonun üzerinde alacak. Tekrar 400 kilosunu dikecek. Bugün 1 ton 1.5 milyon lira” şeklinde konuştu.

8/8
Yeni gelir kapısı oldu kilosu 1500 TL! Çayın ve fındığın alternatifi... 8

Salep üretimini giderek arttıracaklarını ifade eden Altun, “Salep üretimi rakım olarak değişiyor. Aşağı rakımlar daha erkenci oluyor. Yukarı rakımla arasında 1 ay oynuyor. Ege Bölgesi sıcak iklim olduğu için şuanda söküm yapmış. Bizde net ve rutubet olduğu, yüksek rakımlarda dikim yaptığımız için 1 ay geç oluyor. Bugün bin 500 liralık salep diktin, 4 bin 500 TL alacaksın bin 500'ünü tekrar dikeceksin. Seneye bir kez daha alacaksın. Yani bu kadar verimli ve karlı bir iş. 100 metrekare bir yer yaparsın 400 bin lira kazanırsın. 1 dönüm yaparsın 4 milyon kazanırsın. Şuan 15 dönüm bir arazide salep dikimi yaptık. Üretimimize giderek arttıracağız. Devletin desteğini bekliyoruz. Biz şuanda kimseden yardım almadan tamamen kendi emeğimiz ile yapıyoruz” dedi,

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Hatay'da caddeler göle döndü: Araçlar sular içinde kayboldu
Hatay'da caddeler göle döndü: Araçlar sular içinde kayboldu
Muş’ta doluyla birlikte yağdı: Ne olduğu bilinmiyor ve erimiyor
Muş’ta doluyla birlikte yağdı: Ne olduğu bilinmiyor ve erimiyor
Bu ses dünyanın en korkunç sesi. Dinlerken içinizi ürperecek
Bu ses dünyanın en korkunç sesi. Dinlerken içinizi ürperecek
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Bidonun içine 4 tane atılınca turşular çıtır çıtır oluyor. 43 yıllık turşucunun sır gibi sakladığı muhteşem tarif
Bidonun içine 4 tane atılınca turşular çıtır çıtır oluyor. 43 yıllık turşucunun sır gibi sakladığı muhteşem tarif
Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı