Ekrem İmamoğlu ile Bakan Işıkhan bugün görüşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi Belediye Meclisi'nde bugün gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için açıklamalarda bulunup ve ardından da iktidara "Sermayenin yolu, yatırımların yolu bu cennet vatanımızdan geçmez. İşte bu operasyona karşı eylem planınız ne? Açık söyleyeyim; bu saatten sonra ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Bu hepimizin sorunu, sadece CHP'nin değil" ifadelerini kullanarak halka birlik çağrısında bulunurken, ayrıca "Bana hayatı dart etmeye çalışana meydan okuyorum. İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada! Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!" sözleriyle meydan okumuştu.

İmamoğlu, o konuşmasının ardından Bakan Işıkhan ile görüşmek için Ankara'ya gitti.

GÖRÜŞME 18:00'DE GERÇEKLEŞECEK

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün saat 18:00'de bir araya gelecek.

İmamoğlu-Işıkhan zirvesinde SGK borçları ele alınacak.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan İmamoğlu'nun, görüşmede belediyelerin yaşadıkları sorunları Bakan Işıkhan'a aktaracak.

İmamoğlu-Işıkhan görüşmesine katılacak heyette Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de olması bekleniyor.