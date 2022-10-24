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Flaş gelişme. Galatasaray düğmeye basıyor. Dursun Özbek'ten 'olağanüstü' hamle

Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'ne olağanüstü çağrı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:11
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Yeni gelişme... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı

Flaş gelişme. Galatasaray düğmeye basıyor. Dursun Özbek'ten 'olağanüstü' hamle
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı.
Hakemlerin performansı konusunda rahatsızlıklarını önce Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısıyla ifade eden sarı kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ve Erden Timur Corendon Alanyaspor maçı sonrası ise sıcağı sıcağına stadyum önünde basın toplantısı düzenlenmişti. 

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha hakemlerin durumunu masaya yatıracağı ve toplu halde aksiyon alınması için çağrı yapacağı öğrenildi. 

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Mehmet Tok
24.10.2022 15:43
Sayın Özbek, tribün şovunuzla yarattığınız bütün olumlu izlenimleri, hakemleri böyle baskı altına alarak yok ediyorsunuz. Unutulmasın ki hiçbir kulüp GS kadar hakemler tarafından desteklenmemiştir.  
 
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