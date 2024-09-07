Yeni genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada oynadığı kilit rolün, siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline getirdiği belirtildi.

Türkiye'nin, jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve teknoloji alanında özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiğine işaret edilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ulusal siber güvenliğin sağlanması için erken dönemde aldığı tedbirler, oluşturduğu ulusal siber güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu olarak bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline gelmiştir”.

Ülkemizin siber güvenlik alanındaki öncü konumunu ve bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla önümüzdeki dönemin hedef, strateji ve eylemlerini belirleyen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde hazırlanmıştır”