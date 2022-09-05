Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor

İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.



İngiltere'nin yeni "Demir Leydi"si Truss, ülkenin 3. kadın başbakanı olurken akıllara, aylar önce haber olan Türkiye ile ilgili planları geldi.

İNGİLTERE GÖÇMENLERİ TÜRKİYE’YE GÖNDERECEK İDDİASI

The Times'ın temmuz ayında yaptığı habere göre Truss, milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi.

Truss’un toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük sığınmacı nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediği iddia edildi.

TÜRKİYE, İNGİLTERE'DEKİ MÜLTECİLERİ GÖNDERMEK İÇİN POTANSİYEL BİR ÜLKEYMİŞ!

Haberin devamında Truss’a yakın bir kaynak da "Türkiye'nin Truss'ın bakacağı potansiyel bir ülke." olduğunu doğruladı ve “Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Truss'un sığınmacı vaadine ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak. Üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır." yanıtını vermişti.

MUHAFAZAKAR MİLLETVEKİLİ İSPANYA OLASILIĞINI REDDETTİ, TÜRKİYE İÇİN “GERÇEKÇİ BİR OLASILIK” DEDİ

Öte yandan, Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope da Truss'un yakın bir zamanda kendisine, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerle Ruanda ile yapılan anlaşma ile benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı.

Chope, İspanya ile bir anlaşma imzalama olasılığını reddetti, ancak Türkiye ile anlaşma yönünde "gerçekçi bir olasılık" olduğunu belirtti.

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