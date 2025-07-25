Yeni görüntüler infial yarattı. 'Bu fotoğraflara iyi bakın'

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ortaya çıkan yeni görüntüler, kamuoyunda infial yarattı.

Cinayet davasında yargılanan çocukların uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar, “Bu silahlar çocukların eline nasıl geçiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme!

Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava devam ederken, ortaya çıkan yeni görüntüler kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.

Sosyal medyada Minguzzi cinayetiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle yargılanan çocukların uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar paylaşıldı.

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Gazeteci Emrullah Erdinç, görüntüleri paylaşarak, bu silahların çocuklara nasıl ulaştığını sordu.

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Gazeteci Erdinç, sosyal medya hesabından “Bu fotoğraflara iyi bakın… 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi sokak ortasında öldürüldü. Ve onu öldürmekten yargılanan çocuklar, ellerinde uzun namlulu silahlarla poz veriyor.

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Peki bu silahlar nereden geliyor? Kim veriyor? Kim koruyor? Ve neden bulunamıyor? Bu video sadece bir cinayeti değil, sokaklardaki gençliğin çöküşünü anlatıyor.

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Ruhsatsız silahlar değil, göz göre göre gelen tehlikeye göz yumanlar sorgulanmalı artık. Yarın bir başka çocuk öldürülmeden önce…” dedi.