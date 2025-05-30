Yeni günlük dizi ‘Kayıp Yıllar’ geliyor

Altın Adam Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Savaş Sancak’ın oturduğu, Kanal 7 için çekilecek ‘Kayıp Yıllar’ isimli günlük dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

Dizinin çekimleri Çanakkale ve İstanbul’da yapılacak. Haziran ayında sete çıkacak olan dizinin oyuncu kadrosunu oluşturmak için 3 ayda yaklaşık bin 500 kişi arasından seçilen ana kadro belirlendi.

Başrollerini Aslıhan Karalar, Burak Sarımola ve Sultan Sarohan’ın paylaşacağı dizinin kadrosunda ayrıca Özcan Varaylı, Şebnem Özinal, Turan Selçuk, Merve Canikli, Metin Yıldırım, Cem Kılıç, Büşra Açar ve Shahad Salman gibi isimler yer alıyor.

Yalnızca bir aşk ya da aile dramı değil; aynı zamanda geçmişin acılarıyla yüzleşen insanların içsel hesaplaşmalarını ekrana taşıyacak ‘Kayıp Yıllar’ın Eylül ayında Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

‘Seyfi Bey’ kapalı gişe devam ediyor

Armağan Çağlayan, 30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak adım attığı sanat yolculuğunun doruk noktasına ‘Seyfi Bey’ ile ulaştı. Türkiye’nin efsanevi sanatçılarından Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını sahneye taşıyan proje, izleyen herkesi derinden etkileyerek bu yılın en çok konuşulan tiyatro oyunu oldu.

Sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda bir saygı duruşu niteliği taşıyan ‘Seyfi Bey’, yaz sezonuna da damga vurmaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda, 15 Haziran’da ise BTC Türk Vadi Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Armağan Çağlayan’ın ustalıkla hayat verdiği oyun, sahne sanatlarında iz bırakacak bir başyapıt olarak adından daha çok söz ettireceğe benziyor.

Gripin’den ‘Aklıma Ziyan’ bir şarkı

Türk Rock Müziği’nin en başarılı gruplarından Gripin’in yeni şarkısı ‘Aklıma Ziyan’, Gripin Yapım etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu ait şarkının düzenlemesini ise Gripin yapmış. Zamanın değersizliği, savaş ve önlenebilir ölümler, vicdan, her şeye alışmışlık, cennet doğanın ve canlıların tahribatını, iyiliğin değersizleşmeye yüz tutmasını anlatan ‘Aklıma Ziyan’, dünyaya, etrafımıza ve aynaya baktığımızda hissettiklerimizin toparlanmış halini Gripin’in yorumuyla özetliyor.

Herkesin kendi iç dünyasından bir şeyler bulabileceği şarkıya yapay zeka ile üretilen bir de klip çekilmiş. Gripin, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.